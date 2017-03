Verstappen moet Raikkonen voor zich dulden op laatste testdag

De 19-jarige Limburger van Red Bull Racing noteerde 1.19,438 en moest daarmee bijna een seconde toegeven op Kimi Raikkonen (1.18,634).

In de voorbije zeven testdagen was het niemand gelukt om onder de 1.19 te duiken. Wel had Ferrari in de persoon van Sebastian Vettel (1.19,024) de snelste tijd al in bezit.

Toro Rosso-rijder Carlos Sainz jr. (1.19,837) completeerde vrijdagochtend de top drie. Zowel Raikkonen als Verstappen klokte zijn snelste tijd op supersofts, terwijl Sainz dat deed op ultrasofts.

Van dat drietal legde Raikkonen tevens de meeste rondes af: 46. Verstappen en Sainz kwamen respectievelijk 29 en 39 keer over de finishlijn van het Circuit de Catalunya in Barcelona.

Rode vlag

Er werd donderdagochtend tot vier keer toe met de rode vlag gezwaaid. Niet voor de eerste keer deze voorbereiding viel de McLaren van Fernando Alonso stil. Het overkwam hem op de laatste testdag zelfs tweemaal.

Romain Grosjean (Haas) was er even zo vaak verantwoordelijk voor dat de sessie werd stilgelegd. Hij belandde zelfs een keer in de grindbak.

Donderdagmiddag mogen de coureurs voor de allerlaatste keer testen. Ook Verstappen komt dan weer de baan op. Op 26 maart wordt het seizoen officieel geopend met de Grand Prix van Australië.