Mercedes-coureur Hamilton denkt dat Ferrari aan het bluffen is

"Ferrari is aan het bluffen en ze zijn veel sneller dan ze tot nu toe laten zien", zei de Britse coureur van Mercedes donderdag na afloop van de zevende testdag tegenover verschillende media.

"Ze staan heel dicht bij ons. Het is lastig te zeggen wie op dit moment sneller is. Ferrari is ons in elk geval genaderd en misschien zijn ze zelfs wel sneller dan wij zijn."

Ferrari maakte in de voorbije testdagen de nodige indruk door niet alleen veel rondes af te leggen, maar ook donderdag in de persoon van Sebastian Vettel de snelste tijd (1.19,024) neer te zetten.

Geleerd

Hamilton moest tijdens de voorlaatste testdag bijna een halve seconde toegeven op de Duitser, maar was desondanks toch tevreden over de prestatie van de W08.

"Het was goed om in de ochtend wat ronden te rijden met iets minder brandstof aan boord. We hebben aan de balans gewerkt en behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd."

"Ik heb veel geleerd over de auto voordat ik het stuurtje over gaf aan Valtteri (Bottas, red.). We probeerden iets meer een kwalificatie te simuleren. De auto voelde goed met minder brandstof. Het is mooi om te zien hoe alles in elkaar valt."

Vrijdag mogen de coureurs voor de laatste keer testen op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Namens Red Bull Racing komt Max Verstappen de baan op.