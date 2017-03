Adviseur Lauda ontevreden over progressie Mercedes

Zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas kwam donderdag in actie op het Circuit de Catalunya. Hamilton kwam tot de tweede tijd (1.19,024) en reed 52 rondes en Bottas klokte 1.21,819 en noteerde 95 rondes.

"Ik ben niet helemaal tevreden. We hebben een aantal updates getest en die pakten niet uit zoals we hadden verwacht. We moeten daardoor morgen nog een keer testen", reageert de 68-jarige Lauda na de voorlaatste testdag.

De voormalig wereldkampioen heeft er echter wel vertrouwen in dat Mercedes op tijd klaar is voor de eerste Grand Prix van het seizoen, die op 26 maart wordt verreden in het Australische Melbourne.

"We moeten meer dingen aanpassen om erachter te komen hoe de auto het snelst is op het circuit. Ik weet zeker dat we de problemen kunnen oplossen voor de eerste race in Melbourne", aldus de Oostenrijker.

Concurrentie

Hoewel zeven van de acht testdagen nu achter de rug zijn, heeft Lauda nog geen goed beeld van de positie van Mercedes ten opzichte van de concurrerende teams als Ferrari en Red Bull Racing.

"Daar kan ik nog niets over zeggen. Het wordt een zwaar jaar voor Mercedes, maar we gaan ons best doen. Ik ben optimistisch", zegt hij.

"Na de eerste drie races weten we ongeveer hoe we ervoor staan. Ik denk dat Ferrari, Mercedes en Red Bull dicht bij elkaar zitten, misschien wel binnen twee of drie tienden van een seconde."

Vrijdag is de laatste testdag in Barcelona. Namens Mercedes zullen Hamilton en Bottas opnieuw allebei een halve dag op het circuit verschijnen. Bij Red Bull neemt Max Verstappen weer plaats achter het stuur.