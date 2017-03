Verstappen blijft ondanks problemen positief over nieuwe Red Bull

De 19-jarige coureur van Red Bull Racing kreeg aan het einde van de middagsessie op het Circuit de Catalunya in Barcelona problemen met zijn auto.

"Toch heb ik na vandaag een zeer positief gevoel over de auto. Alles klopte en voelde goed aan", vertelt Verstappen woensdag op zijn eigen website.

De Limburger legde tijdens de middagsessie 102 rondes af. Een kwartier voor het einde kwam de RB13 van Verstappen tot stilstand in het gras.

"We moeten nog precies uitzoeken wat de oorzaak is, maar het lijkt op hetzelfde probleem als in de ochtendsessie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het tijdig opgelost wordt."

Vertrouwen

Tijdens de ochtendsessie kwam Verstappen niet verder dan 34 rondes, maar over het algemeen kijkt hij met een tevreden gevoel terug op de zesde testdag.

"We hebben veel informatie opgedaan en daar kunnen we verder mee. Natuurlijk hebben we nog werk te doen, zoals een paar opties qua afstelling uitproberen, maar tot op heden werkt de auto goed."

Donderdag rijdt Daniel Ricciardo, net als dinsdag, in de Red Bull. Vrijdag komt Verstappen weer op de baan.