Verstappen komt tot 102 rondes op zesde testdag

Vlak na het passeren van de grens van honderd, een kwartier voor het einde van de middagsessie, kwam de RB13 van Verstappen tot stilstand in het gras. Het is nog niet bekend wat precies de oorzaak was van zijn autoproblemen.

Vijf minuten daarna kon Verstappen zijn sessie weer hervatten, maar even later werd opnieuw de rode vlag gehesen toen Sauber-coureur Marcus Ericcson tot stilstand kwam. Daarmee kwam de middagsessie definitief ten einde.

Tijdens de ochtendsessie was Verstappen niet verder gekomen dan 34 rondes. Hij klokte 1.20,432 als zijn snelste rondetijd. Alleen Valtteri Bottas (Mercedes), Felipe Massa (Williams) en Kimi Raikkonen (Ferrari) waren sneller.

Tijdens de testdagen zijn de rondetijden overigens van ondergeschikt belang. De teams hopen vooral informatie over de nieuwe bolide in te winnen door zoveel mogelijk rondes te rijden.

Raikkonen

Raikkonen kon de zesde testdag niet afmaken. De Fin raakte tijdens de middagsessie de controle over zijn auto kwijt in de derde bocht en belandde tegen de vangrail. Raikkonen bleef ongedeerd, maar zijn auto liep aanzienlijke schade op.

Mercedes kwam tot de meeste ronden in Spanje. De rondetijd van Bottas (1.19,310) was de snelste van iedereen tot nu toe in de eerste twee testweken.

Donderdag rijdt Daniel Ricciardo, net als dinsdag, in de Red Bull. Vrijdag komt Verstappen weer op de baan.