Red Bull-teambaas Horner wil af van haaienvin in Formule 1

Met de haaienvin wordt de luchtstroom naar de achtervleugel geleid, waardoor de aerodynamica van de auto verbeterd wordt. Door veranderde regelgeving voor het nieuwe seizoen is de haaienvin sinds dit jaar toegestaan. Enkele teams testen daarnaast met een T-wing bovenop de haaienvin.

"De nieuwe auto's zien er geweldig uit en maken het zwaarder voor de coureurs", zei Horner tegen Autosport. "Maar het zou mooi zijn als we zo snel mogelijk verlost worden van de haaienvin en de snorachtige vleugel."

De teambaas van Max Verstappen wil met andere teams bespeken of de noviteit kan worden afgeschaft. "Misschien is er nog tijd om dat te regelen. Het is jammer dat de haaienvin afbreuk doet aan de esthetisch fraaie wagens. Als we het verbieden, dan is iedereen even zwaar benadeeld."

Ricciardo

Daniel Ricciardo zette dinsdag met 1.19,900 de snelste tijd neer voor Red Bull tijdens de testen op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Alleen Felipe Massa was namens Williams bijna twee tienden sneller.

De Australiër bespeurt vooruitgang bij het team. "We konden gerichter testen dan vorige week. Over het algemeen kunnen we blij zijn met wat we bereikt hebben dinsdag. De auto komt steeds meer tot leven", zei hij op de website van de Formule 1.

Ricciardo heeft niet het gevoel dat Red Bull al op maximale snelheid zit. "Ik denk dat we nog meer uit deze auto kunnen halen. Maar dat zal voor de andere teams ook gelden."

Tevreden

"Dit was mijn derde dag in de nieuwe wagen en elke keer ben ik meer tevreden", vertelde Ricciardo. "Ferrari ziet er erg snel uit en ik weet zeker dat Mercedes dit seizoen ook erg goed zal zijn. Williams liet vandaag zien ook erg snel te kunnen zijn."

Woensdag en vrijdag komt Verstappen in actie tijdens de testdagen in Barcelona. Donderdag is het opnieuw de beurt aan Ricciardo.

Op 26 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen verreden.