Horner ervan overtuigd dat Red Bull zich kan meten met Mercedes

"Kijk, Mercedes is absoluut favoriet. Zij hebben de afgelopen drie jaren gedomineerd. In deze tijd hebben wij vijf races gewonnen, Ferrari drie en Mercedes bijna zestig. Dus zij zijn de grote favoriet", aldus Horner tegenover Motorsport.com.

"Maar de RB13 lijkt in de basis een goede auto te zijn en natuurlijk vanwege de onderontwikkelde regels zal de ontwikkelingssnelheid van de auto’s hoog liggen. Vanaf nu tot en met Abu Dhabi zal het een ontwikkelingsrace worden."

Red Bull kende vorige week tijden de eerste testdagen voor het nieuwe seizoen al gelijk wat problemen, waar Mercedes meteen indruk maakte door niet alleen de snelste tijd te noteren maar ook ontzettend veel rondjes af te leggen. Volgens Horner zegt dat echter nog niets.

"Als team hebben we nooit het ‘winterkampioenschap’ gewonnen. We ontdekken liever nu een paar problemen dan dat we die pas in Melbourne tegenkomen. We volgen ons eigen programma, we leren veel en de auto gedraagt zich zoals verwacht. Het geeft ons goed zicht op het ontwikkelingstraject. De rijders lijken ook blij te zijn met de wagen, dus dat is positief."

Gekke dingen

Horner vindt dan ook dat Red Bull een goede eerste week achter de rug heeft. "Natuurlijk kwamen we een paar kleine problemen tegen, maar geen gekke dingen. Het is allemaal nog vroeg, maar we zijn tevreden met de vooruitgang die we hebben gemaakt."

Horner deelt ook de complimenten uit aan Renault, dat volgens hem afgelopen winter geweldig werk heeft verricht met de motor. "Zij hebben in de basis al een geweldige motor neergezet. Het is nog vroeg, maar ik denk dat er nog veel ruimte is voor ontwikkeling en dus potentieel."

Dinsdagochtend begint de tweede testweek op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Daniel Ricciardo zit dinsdag en donderdag achter het stuur van de RB13, terwijl Max Verstappen de woensdag en vrijdag voor zijn rekening neemt.