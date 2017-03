'Renault heeft grote stap in goede richting gezet met nieuwe motor'

"Het is nog moeilijk om te zeggen waar de motor staat ten opzichte van de concurrentie, maar er is duidelijk verbetering zichtbaar. Onze eerste indrukken zijn heel positief", zegt technisch directeur James Key van de Italiaanse renstal tegen Motorsport.

De bedoeling is dat de Renault-motor bij de Grand Prix van Australië ten minste 0,3 seconde per ronde sneller is dan de krachtbron van vorig jaar. Key denkt dat het die kant ook opgaat.

"Je kan zien dat er meer snelheid in zit sinds we met ze werken. Ze hebben een grote stap in de goede riching gezet. We zijn er op het gebied van prestaties heel blij mee", aldus Key. Het team reed vorig seizoen nog met een gedateerde Ferrari-motor.

Toro Rosso, waarvoor Verstappen in 2015 zijn debuut maakte, hoopt bij de komende vier testdagen, waarvan dinsdag de eerste is, minder problemen tegen te komen dan vorige week. Het team reed toen de minste rondes van iedereen.

Mercedes

Eerder op maandag kondigde Mercedes al aan met flink wat updates aan de wagen op het Circuit de Catalunya te verschijnen. De Duitse renstal was vorige week al de snelste in Barcelona

De tweede testsessie is van dinsdag tot en met vrijdag. Op woensdag en vrijdag komt Verstappen in actie. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 26 maart in Australië.