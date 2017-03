Herstelde Wehrlein mag meedoen aan tweede week wintertests F1

Sauber meldt maandag op Twitter dat de 22-jarige Wehrlein dinsdag voor het eerst in de C36 zal stappen.

De Duitser miste vorige week op advies van zijn dokter de eerste wintertests op het Circuit de Catalunya, omdat hij in januari met zijn bolide over de kop sloeg bij het evenement Race of the Champions in Miami.

De Italiaanse GP2-coureur Antonio Giovinazzi was daardoor vorige week naast de Zweed Marcus Ericsson de tweede Sauber-coureur.

Wehrlein debuteerde afgelopen seizoen namens Manor in de Formule 1. Hij eindigde als negentiende in de WK-stand. In de winter maakte hij de overstap naar Sauber.

De tweede testweek in Spanje duurt van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 maart. De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op zondag 26 maart verreden in het Australische Melbourne.