'Mercedes voert grote update door aan wagen voor tweede testweek'

Volgens Motorsport zouden de aanpassingen de Duitse renstal een tijdswinst van twee seconden per ronde op kunnen leveren. Vorige week tijdens de eerste testen maakte de regerend wereldkampioen al een sterke indruk.

Mercedes legde het hoogste aantal rondes af van alle teams en noteerde daarnaast snelle tijden.

De renstal domineerde de Formule 1 de afgelopen drie jaar met twee wereldtitels voor Lewis Hamilton en een voor Nico Rosberg. Door reglementswijzigingen deze winter hopen Red Bull Racing en Ferrari dichterbij te komen.

Als de eerste voortekenen niet bedriegen, dan komt Mercedes ook dit jaar sterk voor de dag.

Bottas

"We hopen absoluut de komende week weer goede stappen vooruit te kunnen zetten", zegt de nieuwe Mercedes-coureur Valtteri Bottas tegen Autosport, al bevestigt de 27-jarige Fin niet dat de auto met een update aan de tweede testweek gaat winnen.

Bottas wil ook niet al te veel conclusies trekken na de eerste testweek. "Het is lastig om na de testen van vorige week een gedetailleerde analyse te maken van hoe we ervoor staan ten opzichte van de andere teams. We hebben ook geen idee wat de andere teams voor aanpassingen gaan doen in de komende testweek, of voor de eerste Grand Prix in Melbourne."

"We proberen ons elke dag te verbeteren. We moeten alles wat we vorige week getest hebben zien te verbeteren. Ikzelf heb vorige week enorm veel geleerd. Dat gaan we analyseren, zodat ik mezelf opnieuw kan verbeteren."

De testen op het circuit van Barcelona zijn van dinsdag tot en met vrijdag. Op woensdag en vrijdag komt Max Verstappen in actie. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 26 maart in Australië.