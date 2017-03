'Haaienvin moet op termijn weer verdwijnen uit Formule 1'

Net als de meeste andere teams in de koningsklasse van de autosport presenteerde het Red Bull Racing van Max Verstappen een nieuwe auto met de technische aanpassing.

Mercedes en Ferrari, de afgelopen seizoenen de concurrenten van Red Bull, hebben op die haaienvin een T-wing gemonteerd, die de luchtstroom naar de achtervleugel moet begeleiden.

"Dit is een onbedoeld effect van de regelwijzigingen", aldus Brawn, die door de nieuwe Formule 1-eigenaar Liberty Media eerder dit jaar naar voren werd geschoven.

"De auto's zijn veel sneller en laten indrukwekkende prestaties zien. De coureurs zeggen me dat het ook fysiek een stuk zwaarder is, dus dat is allemaal mooi. Maar nieuwe regels leveren altijd minpuntjes op die we moeten we wegwerken."

De voormalig teambaas van Mercedes heeft precies voor ogen wat er anders moet. "De impopulaire haaienvin is terug en die moet na verloop van tijd verdwijnen, evenals de T-wing aan de achterzijde. Uiteindelijk willen we meer pure racewagens."

Testweek

Deze week werd er van maandag tot en met donderdag voor het eerst getest met de nieuwe Formule 1-auto's op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Komende week staat van dinsdag tot en met vrijdag de tweede testweek gepland.

Door de nieuwe regelgeving, waardoor de auto's ook brede vleugels en banden hebben, was afgelopen week al te zien dat de rondetijden flink sneller zijn dan voorgaande jaren.

De eerste Grand Prix van het seizoen wordt op zondag 26 maart verreden in het Australische Melbourne.