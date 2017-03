Verstappen blij dat hij kilometers heeft kunnen maken in Barcelona

"Ik denk dat alles goed functioneerde", zei Verstappen na de vierde testdag in Barcelona. "Ik moest aan de nieuwe auto wennen en ook het team moest ermee leren omgaan."

Waar Daniel Ricciardo maandag en woensdag geen vlekkeloze testdagen kende, was dat bij Verstappen wel het geval. De 19-jarige Limburger kwam dinsdag tot 89 rondes in de nieuwe RB13 en reed er donderdag 85. "Voor ons was het belangrijk om kilometers te maken en te kijken of alle onderdelen naar behoren werkten."

Het Circuit de Catalunya werd donderdagochtend natgesproeid om zodat de nieuwe regenbanden van Pirelli konden worden getest. Omdat het circuit snel opdroogde, wisselde Verstappen al binnen een uur naar intermediate banden. Later reden de coureurs op de zachte banden.

"Ik denk dat het altijd goed is om op een nat circuit te kunnen testen en een gevoel te krijgen van de regenbanden", zegt hij daarover. "De condities zijn dan natuurlijk niet ideaal. De zon schijnt terwijl de baan nat is."

"We hebben nu tenminste wel een idee van de regenbanden. Vergeleken met vorig jaar moest je de auto iets anders sturen op het natte asfalt, maar de auto gedroeg zich goed".

Positief

Verstappen kwam donderdag nipt tekort om de snelste tijd te rijden. Alleen Kimi Räikkönen van Ferrari was sneller (1.20,872). De Fin was ook dinsdag de snelste, toen Verstappen de derde tijd klokte. De Red Bull-coureur noemt de testweek "erg positief", maar plaatst daar ook een kanttekening bij. "Het is nog te vroeg om te zeggen waar we staan. We namelijk nog niet veel gepusht."

Op 26 maart is in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen. Verstappen hoopt dat de auto voor die tijd "in de goede richting" verandert. "Ik ben er zeker van dat hij iets gaat veranderen, maar dat doen de andere teams ook."

Volgende week wordt er van dinsdag tot en met vrijdag nogmaals getest in Barcelona.