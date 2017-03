Verstappen test regenbanden op natgesproeid circuit in Barcelona

Op de kunstmatig natgemaakte baan proberen de teams op de laatste testdag van deze week de nieuwe regenbanden van Pirelli uit.

Omdat het circuit snel opdroogde, wisselde Verstappen al binnen een uur naar intermediate banden.

"We gaan proberen om veel rondes te rijden op de natte baan", zei Verstappen kort voor het begin van de oefensessie.

Williams

Williams komt donderdag niet in actie. Het team heeft de beschadigde auto niet op tijd weten te herstellen nadat de 18-jarige debutant Lance Stroll woensdag van de baan spinde.

Alle andere teams verschenen donderdagochtend wel op het circuit nabij Barcelona.

Verstappen kwam eerder op dinsdag in actie. Daniel Ricciardo nam de testen op maandag en woensdag voor zijn rekening. Die twee dagen verliepen niet perfect voor Red Bull.

"Het is duidelijk niet ideaal als je tegen problemen aanloopt zoals maandag en woensdag", meldde Red Bull in een verklaring. "Het was ongelukkig voor Daniel dat deze problemen zich voordeden op de dagen dat hij in de auto zat."

"Woensdagmiddag konden we alle problemen herstellen. Daniel begrijpt het doel van de testen en is blij met hoe de auto aanvoelt."

Volgende week wordt er van dinsdag tot en met vrijdag getest in Barcelona. Op 26 maart is in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen.