Verstappen rijdt tweede tijd op vierde testdag in Barcelona

De 19-jarige Limburger reed zijn snelste ronde op zachte banden in 1.21,769, waarmee hij een poos aan kop ging. Uiteindelijk noteerde Ferrari-coureur Raikkonen op zachte banden de beste tijd (1.20,872) waarmee hij zijn vorige snelste ronde in Barcelona verbeterde. Die reed hij in 1.21,263.

De Fin kent een succesvolle testweek in zijn Ferrari. Ook dinsdag klokte hij de snelste tijd, toen Verstappen de derde tijd reed in zijn nieuwe RB13.

Mercedes kende door technische malheur een mindere testdag dan eerder deze week. Lewis Hamilton had donderdagochtend een probleem met de elektronica en kwam niet meer de baan op. Valtteri Bottas legde 's middags nog 68 rondes af, maar hij noteerde slechts de achtste tijd (1.23,44).

Ook Williams en Toro Rosso kampten donderdag met technische problemen, waardoor Williams helemaal niet in actie kwam. Het team wist de beschadigde auto niet op tijd te herstellen nadat de 18-jarige debutant Lance Stroll woensdag voor de derde keer deze week van de baan spinde.

Daniil Kvyat kwam in zijn Toro Rosso niet verder dan één ronde. Wegens motorproblemen kwam de Rus snel weer de pitstraat in.

Kunstmatig

In de ochtendsessie van de laatste testdag werd het Circuit de Catalunya kunstmatig natgemaakt zodat de teams de nieuwe regenbanden van Pirelli koden uitproberen.

Omdat het asfalt snel opdroogde, wisselde Verstappen al binnen een uur naar intermediate banden. Later reden de coureurs op de zachte banden. Verstappen reed 43 rondes in de ochtendsessie.

"Het ging niet verkeerd", reageerde de Nederlander tijdens de lunch op Verstappen.nl. "Met het natte circuit was het een beetje anders allemaal. De baan was natuurlijk niet zoals gisteren, omdat je met de regenbanden weinig grip hebt, maar we hebben aardig kunnen testen.”

Ricciardo

Dinsdag kwam Verstappen bij zijn eerste test tot 89 rondes in zijn nieuwe Red Bull. Ook donderdag had hij geen last van technische problemen, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo maandag en woensdag geen vlekkeloze dagen kende

Volgende week wordt er van dinsdag tot en met vrijdag getest in Barcelona. Op 26 maart is in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen.