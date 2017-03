Verstappen rijdt 43 rondes op natgesproeid circuit Barcelona

Op de kunstmatig natgemaakte baan proberen de teams op de laatste testdag van deze week de nieuwe regenbanden van Pirelli uit. Omdat het circuit snel opdroogde, wisselde Verstappen al binnen een uur naar intermediate banden. Later reden de coureurs op de zachte banden.

"We gaan proberen om veel rondes te rijden op de natte baan", zei Verstappen kort voor het begin van de oefensessie. Alleen Nico Hülkenberg (51), Romain Grosjean (49) en Kimi Raikkonen (45) legden meer rondes af dan de 19-jarige Nederlander.

Verstappen was met 1.23,920 goed voor de vierde tijd. Raikkonen en Grosjean waren ruim een seconde snellere en Stoffel Vandoorne dook twee duizendsten onder de tijd van Verstappen.

Dinsdag kwam Verstappen bij zijn eerste test, die zonder technische problemen verliep, tot 89 rondes in zijn nieuwe Red Bull. Donderdagmiddag komt Verstappen ook in actie, het circuit zal dan opnieuw gesproeid worden.

Mercedes

Lewis Hamilton kwam donderdagochtend door een probleem met de elektronica niet de baan op. Mercedes verhielp het mankement kort voor het einde van de ochtendsessie, waarna Valtteri Bottas nog negen rondes aflegde voor de Duitse renstal. Daarin zette hij de traagste tijd van het veld neer.

Williams komt donderdag helemaal niet in actie. Het team heeft de beschadigde auto niet op tijd weten te herstellen nadat de 18-jarige debutant Lance Stroll woensdag van de baan spinde.

Daniil Kvyat kwam in zijn Toro Rosso niet verder dan één ronde. Wegens motorproblemen kwam de Rus snel weer de pitstraat in.

Ricciardo

In tegenstelling tot Verstappen rijdt Daniel Ricciardo donderdag niet voor Red Bull. De Australiër nam de testen op maandag en woensdag voor zijn rekening en die dagen verliepen niet vlekkeloos.

"Het is duidelijk niet ideaal als je tegen problemen aanloopt zoals maandag en woensdag", meldde Red Bull in een verklaring. "Het was ongelukkig voor Daniel dat deze problemen zich voordeden op de dagen dat hij in de auto zat."

"Woensdagmiddag konden we alle problemen herstellen. Daniel begrijpt het doel van de testen en is blij met hoe de auto aanvoelt."

Volgende week wordt er van dinsdag tot en met vrijdag getest in Barcelona. Op 26 maart is in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen.