Rosberg onder de indruk van 'monsterlijke' Formule 1-auto's

"De coureurs zullen dit jaar echte gladiatoren zijn met deze auto's", aldus Rosberg tegen Motosport.com. "Omdat de auto's de coureurs tot op hun fysieke limiet zullen brengen."

"We zullen misschien zelfs coureurs een zege zien verspelen omdat het fysiek 'game over' is - en dat is wat we nodig hebben."

Door nieuwe regelgeving - de auto's hebben onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden - gaan de Formule 1-bolides een paar seconden per ronde harder dan vorig jaar.

Valtteri Bottas, de opvolger van Rosberg bij Mercedes, bevestigde dat woensdag door in de ochtendsessie van de derde testdag een officieus ronderecord neer te zetten op het circuit de Catalunya. Met 1.19,705 was hij ruim twee seconden sneller dan de tijd waarmee Lewis Hamilton vorig jaar bij de Grand Prix van Spanje pole position veroverde (1.22,000).

"De auto's zien er absoluut monsterlijk uit, heel agressief", zegt Rosberg. "Iedereen is enthousiast en dat is mooi om te zien. Er is zo'n grote hype momenteel door de nieuwe auto's, dat wilde ik zelf van dichtbij meemaken."

Wereldkampioen

De 31-jarige Rosberg kroonde zich vorig seizoen voor het eerst tot wereldkampioen in de Formule 1. Vijf dagen na dat succes kondigde hij tot veler verrassing aan dat hij per direct zijn loopbaan beëindigde.

De Duitser heeft ondanks de snellere auto's geen spijt van die beslissing. "Ik houd nog steeds van de sport en het is geweldig om hier te zijn, maar ik ben heel blij met mijn besluit."

"Het is wel een beetje anders om hier te staan als toeschouwer. Ik ben heel relaxed, geniet ervan. Ik ben blij met hoe het nu gaat en kijk uit naar de toekomst."