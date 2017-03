Mercedes-coureur Bottas razendsnel in ochtendsessie derde testdag

Bottas kwam met nog een halfuur te gaan in de ochtendsessie op ultrazachte banden tot een tijd van 1.19,705. Even daarvoor had de Fin op de supersofts al 1.19,838 neergezet.

Tijdens een raceweekend is er nog niet zo hard gereden door een Formule 1-auto sinds de lay-out van het circuit nabij Barcelona voor het laatst werd aangepast in 2007. Rubens Barrichello kwam in 2009 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje namens Brawn GP tot een rondetijd van 1.19,954.

De snelste tijd ooit staat op naam van Felipe Massa, die in 2008 tijdens testdagen op het Circuit de Catalunya in een Ferrari met slicks 1.18,339 klokte. Lewis Hamilton (Mercedes) pakte vorig jaar bij de GP van Spanje pole position in een tijd van 1.22,000.

De snelste tijd op de eerste twee testdagen van deze week was van Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, die dinsdag op zachte banden tot 1.20,960 kwam.

De verwachting was al dat de Formule 1-bolides dit seizoen door nieuw regelgeving een paar seconden sneller zouden zijn per ronde. De auto's hebben onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden.

Rosberg

Bottas stapte deze winter over van Williams naar Mercedes als vervanger van Rosberg. De Duitser kondigde vorig jaar een week na het behalen van de wereldtitel verrassend het einde van zijn loopbaan aan.

Rosberg was woensdag op het Circuit de Catalunya om zijn oude collega's even te bezoeken. Hij toonde zich onder de indruk van de nieuwe Formule-bolides.

"De auto's zien er monsterlijk uit", schreef Rosberg op Twitter. "De coureurs zullen gladiatoren zijn. Ze zullen fysiek op de limiet zitten. Er is een geweldige hype momenteel."