Verstappen houdt goed gevoel over aan eerste testdag in Barcelona

De 19-jarige Verstappen kende een prima dag met in totaal 89 rondes en een snelste tijd van 1.22,220. Een dag eerder liep teamgenoot Daniel Ricciardo nog tegen technische mankementen aan.

"Het ging prima. Het is natuurlijk veel te vroeg om te zeggen hoe goed dat we zijn of hoe goed dat de anderen zijn, maar we hebben ons programma kunnen doen en ik denk dat we tevreden kunnen zijn over vandaag", aldus Verstappen op zijn website.

"We hebben genoeg rondjes kunnen rijden en we hebben weinig problemen gehad. We hebben als eerste geprobeerd om een goede balans in de auto te krijgen en als dat goed zit, ga je andere dingen proberen. Daar waren we vandaag naar op zoek en dat ging steeds beter."

Verstappen was er vooraf niet bang voor dat hij net als Ricciardo te maken zou krijgen met tegenslag. "Nee, de eerste dag is altijd afwachten en kijken wat de kleine kinderziektes zijn, dat is heel normaal."

Zwaarder

Door de toegenomen snelheid van de Formule 1-auto's vanwege nieuwe regels merkte Verstappen dinsdag voor het eerst dat fysiek zwaarder is om te rijden.

"Ik ga wat harder door een bocht, wat ik fysiek ook wat meer voel. Er komen meer krachten op mijn lichaam. Het is zwaarder voor mijn nek, bovenlichaam en armen. Achter een andere auto aan rijden voelde echter niet veel anders vergeleken met vorig jaar."

Verstappen, die toeleeft naar zijn derde seizoen in de Formule 1, komt donderdag opnieuw in actie op Circuit de Catalunya. Woensdag is het net als maandag de beurt aan teamgenoot Ricciardo.