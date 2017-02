Verstappen komt tot 89 rondes bij eerste test in nieuwe Red Bull

Alleen Haas-coureur Kevin Magnussen (116 rondes), Ferrari-rijder Kimi Raikkonen (108) en Mercedes-aanwinst Valtteri Bottas (101) waren productiever dan de 19-jarige Nederlander, die in de ochtendsessie 31 rondes reed.

De snelste tijd op het Circuit de Catalunya werd neergezet door Raikkonen: 1.20,960. Verder was alleen oud-wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) sneller dan Verstappen in 1.20,983. Tijden zeggen echter nog weinig tijdens de testdagen.

De RB13, zoals de nieuwe auto van Verstappen bij Red Bull heet, was dinsdag in de ochtend voorzien van aero rakes, waarmee via sensoren de luchtstromen worden gemeten. Later werd de meetapparatuur weer verwijderd.

Behalve Verstappen, Magnussen, Raikkonen, Bottas en Hamilton verschenen Esteban Ocon (Force India), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Jolyon Palmer (Renault), Antonio Giovinazzi (Sauber), Stoffel Vandoorne (McLaren) en Lance Stroll (Williams) op de baan.

Maandag kwam Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo in actie voor Red Bull. De Australiër kwam 's ochtends slechts tot vier rondes door problemen met de sensoren. 's Middags kon hij wel ruim vijftig rondes afleggen.

T-wing

Het team van Mercedes, dat de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd, testte dinsdag een nieuwe vinding. Met een dubbele T-wing werd bij de auto van Bottas en Hamilton de luchtstroom naar de achtervleugel geleid.

Ook woensdag en donderdag wordt er nog getest op het circuit van Barcelona, net als volgende week van dinsdag tot en met vrijdag.

Woensdag is het bij Red Bull weer de beurt aan Ricciardo. Verstappen neemt donderdag voor de tweede keer plaats in de RB13. Op 26 maart is in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen.