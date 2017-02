Sauber stelt met Calderon vrouwelijke testcoureur aan

In de historie van de Formule 1 kwamen vijf vrouwen in actie tijdens een Formule 1-weekend. Twee van hen reden races en dat zijn de Italiaanse Maria Teresa de Filippis (in 1958) en Lella Lombardi, ook uit Italië, in 1974, 1975 en 1976.

Calderon (23) komt komend jaar in de GP3 uit voor Sauber. Ze gaat deel uitmaken van het 'Young Driver Development Programme' van het Zwitserse team. Tijdens Grand Prix-weekenden wordt Calderon ingezet om trainingsessies in de simulator te doen.

De Zweed Marcus Ericsson en de Duitser Pascal Wehrlein vormen dit jaar het coureursduo van Sauber, dat met de Italiaan Antonio Giovanazzi zijn eerste resevrecoureur heeft.

Vrouwelijke teambaas

Met Monisha Kaltenborn is Sauber ook een van de twee renstallen in de Formule 1 met een vrouwelijke teambaas. De ander is Claire Williams bij Williams. "We zijn blij om Tatiana te verwelkomen in de Sauber-familie", zegt Kaltenborn op de website van het team.

"Hier hebben we de mogelijkheden en faciliteiten om haar te helpen in de ontwikkeling van haar kwaliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat we Tatiana veel kunnen helpen met haar toekomst als coureur."

Calderon toont zich verguld met de kans die ze krijgt bij Sauber. "Ik ben extreem gelukkig dat ik hier aan de slag kan als ontwikkelingscoureur. Daar wil ik Monisha en het hele team voor bedanken."

"Ik voel me vereerd dat ik bij een gevestigd Formule 1-team kan werken en hoop te profiteren van de grote hoeveelhied ervaring die hier is. Dit is voor mij een stap dichter bij mijn droom: op een dag wil ik racen in de Formule 1."

Maandag was de eerste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen. Dinsdag komt Max Verstappen voor het eerst in actie op het circuit van Barcelona.