Ricciardo spreekt ondanks problemen van bemoedigende start

"Uiteindelijk ging het oké", zegt Ricciardo op de website van de Oostenrijkse renstal. "We hadden een valse start, maar 's middags ging het beter. Met name de laatste twee uren voelden als een echte test."

Ricciardo moest de nieuwe RB13 op het circuit in Barcelona 's ochtends voor het grootste deel van de sessie binnen laten staan. De wagen ondervond problemen met een sensor en een accu, waardoor de Australiër slechts tot vier rondes kwam.

In de middag bleken de problemen opgelost en reed Ricciardo alsnog een groot aantal rondes. "Er zit nog veel meer in de auto. Vergeet niet dat de baan nog koud is en de banden nog niet op de optimale temperatuur zitten. Voor nu is het goed, maar ik heb goede hoop dat we de komende dagen sneller gaan."

Ricciardo wordt dinsdag afgelost door Max Verstappen, die maandag als toeschouwer fungeerde. Als het aan zijn teamgenoot ligt, krijgt de 19-jarige Limburger een probleemloze dag voor de wielen. "Hopelijk maken we wat stappen als Max in de auto zit en kunnen we wat meer meters maken."

Mercedes

Bij Mercedes liep alles een stuk voortvarender. Valtteri Bottas mocht in de ochtend zijn eerste meters in de wagen maken. De opvolger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg kwam tot 79 rondes. In de middag reed zijn teamgenoot Lewis Hamilton de snelste ronde.

De Fin gaf aan dat het hem op zijn eerste dag in de auto niet om een toptijd ging. "We wilden vooral onderdelen testen. Uiteindelijk hebben we meer dan een raceafstand gereden, wat heel goed is. Alles werkte zoals het hoort."

Ook Hamilton was tevreden. "Het is bijzonder positief verlopen. Op dag één hoef je niet meteen de optimale balans te vinden in de auto. Het gaat om betrouwbaarheid. De komende dagen richten we ons meer op het verbeteren van de wagen."