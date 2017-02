Problemen voor Red Bull en McLaren aan begin eerste testdag

Daniel Ricciardo moest zijn Red Bull al snel aan de kant zetten. Een sensorprobleem in de nieuwe RB13 zorgde voor de eerste rode vlag van het seizoen.

Tijdens testdagen gebeurt het regelmatig dat de sessie met een rode vlag gestopt wordt. De teams proberen verschillende technische vindingen uit. Als dat niet werkt zoals gepland, dan wordt de coureur door het team verzocht zijn wagen meteen te parkeren.

Max Verstappen komt dindsdag en donderdag in actie voor Red Bull. Maandag en woensdag neemt Ricciardo voor zijn rekening.

McLaren

Ook McLaren kende geen vlotte start. Fernando Alonso moest zijn MCL32 snel langs de kant zetten met een probleem aan het oliesysteem. Vermoedelijk komt de Spanjaard pas maandagmiddag weer in actie.

Sebastian Vettel is in zijn Ferrari met 1.23,560 voorlopig de snelste. Doordat de teams voornamelijk bezig zijn met het testen van nieuwe onderdelen, zijn de rondetijden in Barcelona van ondergeschikt belang.

Vorig seizoen reed Lewis Hamilton de snelste rondetijd in Barcelona, door in de kwalificatie van de Spaanse Grand Prix 1.22,000 te klokken. Door nieuwe regelgeving zijn de nieuwe auto's naar verwachting enkele seconden per ronde sneller dan vorig jaar.