Ook Red Bull, Toro Rosso en Haas met haaienvin in nieuw seizoen

De RB13 werd zondag om 13.13 uur aan het publiek getoond. De auto heeft net als veel andere teams dit jaar een haaienvin die van de achterkant van de cockpit naar het einde van het chassis loopt.

Opvallend detail is dat er een gat in de neus van de Red Bull zit.

"De wagen ziet er zeer agressief uit", zei Verstappen eerder deze week al. "Hopelijk is hij net zo snel als hij eruitziet, maar dat zullen we moeten afwachten. De wagens zien er over het algemeen een stuk beter uit dan de afgelopen drie jaar."

T-wing

Het wordt voor Verstappen zijn eerste volledige jaar bij Red Bull. Vorig jaar maakte hij na vier races de overstap van Toro Rosso. Ook komend seizoen rijdt Verstappen samen met de Australiër Daniel Ricciardo voor de Oostenrijkse renstal.

De afgelopen week presenteerden de meeste andere teams hun wagens voor komend jaar. Opvallend is dat de meeste auto's een haaienvin boven de motor hebben.

Mercedes en Ferrari, de afgelopen seizoenen de concurrenten van Red Bull, hebben op die haaienvin een T-wing gemonteerd, die de luchtstroom naar de achtervleugel moet begeleiden. Red Bull kiest daar niet voor.

Haas

Ook Haas onthulde zondag zijn bolide voor het nieuwe seizoen. De VF-17 van het Amerikaanse team is de opvolger van de VF-16.

Vorig jaar debuteerde Haas in de Formule 1. Met 21 punten werd de achtste plaats bemachtigd in het constructeurskampioenschap. Romain Grosjean en Kevin Magnussen zijn dit jaar de coureurs bij Haas.

De bolide van Haas heeft ook een haaienvin en valt verder op door grotere barge boards aan de zijkant van de wagen en een lagere achtervleugel.

Teambaas Günther Steiner: "Esthetisch ziet de auto er agressiever uit. Hij is lichter en aerodynamisch erg efficiënt. Alles wat we van onze eerste auto hebben geleerd is verwerkt in de nieuwe wagen."

Toro Rosso

Toro Rosso was zondagmiddag het laatste team dat zijn bolide onthulde. Het dochterteam van Red Bull heeft voor een nieuwe kleustelling gekozen.

De wagen is dit jaar glanzend blauw, met rode en zilveren accenten. Ook Toro Rosso heeft een haaienvin op zijn STR12. Carlos Sainz en Daniil Kvyat vormen het coureursduo.

Tests

De komende dagen wordt er door alle teams getest op het circuit van Barcelona. Ricciardo komt op maandag en woensdag in actie voor Red Bull, Verstappen neemt de dinsdag en donderdag voor zijn rekening. Op donderdag wordt het circuit mogelijk gesproeid, als het de andere dagen droog blijft.

De eerste Grand Prix van dit jaar wordt op 26 maart in Australië verreden.