Verstappen weet pas na testdag of hij kan meedoen om wereldtitel

Door de bredere banden en aerodynamische verbeteringen in de Formule 1 zullen de auto's komend seizoen drie tot vier seconden per ronde harder rijden. "Bredere banden en meer neerwaartse druk maken het besturen van de auto veel zwaarder", aldus Verstappen zaterdag in een seizoensvooruitblik van Red Bull. "Ik zal het op de eerste testdag ervaren."

Verstappen denkt dat het vooral belangrijk is om veel kilometers te maken en het juiste ritme te vinden. "Dan pas zal ik echt weten hoe goed de auto is en of ik daadwerkelijk kan meedoen om de wereldtitel."

De 19-jarige Limburger heeft de afgelopen winter veel getraind, vooral de spieren in zijn nek en bovenlichaam. Dat heeft hij naar eigen zeggen gedaan omdat de nieuwe auto's 20 tot 30 kilometer per uur sneller door de bochten gaan. "Dat is heel zwaar voor je nek. Ik weet nu al dat ik dinsdag na de testdag in Barcelona met een pijnlijke, stijve nek zal uitstappen. Dat hoort er gewoon bij."

Agressief

De coureur heeft er volop vertrouwen in dat de nieuwe RB13 voor komend seizoen, die zondag wordt gepresenteerd, hem in staat stelt om te strijden om de wereldtitel. "Red Bull heeft in voorgaande jaren laten zien dat ze daar goed in zijn."

"Ook al weet ik nu nog niet hoe de auto presteert, want het is een totaal andere dan die van vorig seizoen. Hij ziet er in ieder geval agressief uit. Hopelijk is deze nog beter."

Op 26 maart wordt in Australiƫ de eerste Grand Prix van het jaar verreden. Verstappen hoopt op een "saaie" race. "Hopelijk heb ik een goede start en rijd ik de rest van de race aan de leiding. Saai, maar perfect."

RB13

Daniel Ricciardo, teamgenoot van Verstappen, heeft maandag de eer om de eerste kilometers te maken in de RB13. De 27-jarige Australiƫr neemt ook woensdag plaats achter het stuur. Verstappen neemt de dinsdag en donderdag voor zijn rekening.

Tenzij het een van de testdagen regent, wordt er op de laatste testdag op Circuit de Catalunya gesproeid om de baan nat te krijgen. Mogelijk krijgt Verstappen donderdag dus de kans om de nieuwe regenbanden uit te proberen.

Een week later staan nog vier testdagen in Barcelona op het programma.