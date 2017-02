Alonso gelooft in zeges in nieuwe oranje McLaren

Komend seizoen is de wagen oranje met zwarte details, zo bleek vrijdag tijdens de presentatie in het Britse Woking. Vorig jaar was de bolide overwegend zwart van kleur.

"Ik ben gecharmeerd van de oranje en zwarte kleuren. Deze auto ziet er sexy uit", zei Alonso in een eerste reactie.

"De verwachtingen zijn hooggespannen. We willen vooruitgang boeken, hoewel je in deze complexe sport geen loze beloftes moet doen. We geloven in ieder geval dat we kunnen winnen."

Met de keuze voor oranje keert McLaren terug naar de kleur waarin de Britse renstal tot begin jaren 70 reed. Door sponsors werd de kleur van de wagen daarna veranderd.

Voormalig McLaren-directeur Ron Dennis liet de kleur van de wagen bepalen door de geldschieters. Eind vorig jaar werd Dennis opgevolgd door Zak Brown, die de oude kleur laat terugkeren.

McLaren heeft de kleur laten kiezen door het Nederlandse bedrijf Akzo Nobel. 'Tarocco Orange' is de naam die de kleur meekrijgt.

Meest opvallende detail aan de vrijdag gepresenteerde MCL32 zijn de vier vinnen op de neus die de lucht moeten geleiden.

Slank

Net als veel andere nieuwe auto's heeft de McLaren grote bargeboards aan de zijkant van de wagen. De lijn naar de achterkant is extreem slank.

De zijkanten op de achtervleugel van McLaren zijn bijzonder vormgegeven, omdat ze breder zijn dan die van de andere teams.

Namens de Britse renstal zullen de Spaanse tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne het coureursduo vormen. De jonge Belg begint aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1.

Zondag onthullen Red Bull Racing van Max Verstappen, Toro Rosso en Haas hun nieuwe auto. Een dag later worden op het circuit van Barcelona de eerste tests gehouden met de nieuwe wagens.

Op 26 maart begint het nieuwe seizoen in de Formule 1 met de Grand Prix van Australië.