Hamilton stelt dat communicatie met Mercedes beter is dan ooit

"Mijn gevoelens van vorig jaar zijn niet blijven hangen. Ik start 2017 met een schone lei", aldus Hamilton donderdag tegen Sky Sports bij de presentatie van de nieuwe auto van Mercedes, de W08.

"Alle ervaringen van vorig jaar hebben me alleen maar sterker gemaakt. Ik voel me dit jaar sterker dan ooit en meer compleet als coureur."

Hamilton had vorig seizoen verschillende (kleine) aanvaringen met Mercedes. Zo insinueerde hij na een uitvalbeurt bij de Grand Prix van Maleisië in oktober dat hij werd tegengewerkt door zijn team. "Iets of iemand wil niet dat ik win", zei de drievoudig wereldkampioen, een uitspraak waar hij later zijn excuses voor aanbood.

Een kleine twee maanden later negeerde Hamilton bij de laatste Grand Prix in Abu Dhabi instructies van de teamleiding om zijn vertragende tactiek aan kop van de race te stoppen. De Brit probeerde op die manier nog de wereldtitel af te pakken van Rosberg, een poging die mislukte.

"We hebben veel gepraat in de winter, ik heb mijn hart kunnen luchten over wat zaken en we communiceren nu beter dan ooit", zei Hamilton donderdag over zijn relatie met zijn team. "Ik ben beter dan ooit in staat om samen te werken met mijn teamgenoot."

Bottas

Die teamgenoot is dit seizoen de Fin Valtteri Bottas, die overkwam van Williams als opvolger van de verrassend gestopte Rosberg. Volgens teambaas Toto Wolff zal de dynamiek tussen Hamilton en Bottas heel anders zijn dan de dynamiek tussen Hamilton en Rosberg.

"Ik zie dit als een mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen met een gezonde relatie", aldus Wolff. "Er worden geen spelletjes gespeeld en er is een oorlogsvoering, omdat er geen geschiedenis is tussen Lewis en Valtteri."

Wolff hintte wel dat zijn team naar aanleiding van de race in Abu Dhabi besloten heeft om de interne regels over de samenwerking tussen de twee coureurs wat aan te scherpen.

"Er zaten wat gaten in onze regels", stelde de Oostenrijker. "De basis zal hetzelfde blijven, maar we gaan het hier en daar misschien wel iets anders doen."

Mercedes was de afgelopen drie jaar het dominante team in de Formule 1. De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op 26 maart in Australië.