Hamilton denkt dat Ferrari en Red Bull gat met Mercedes kunnen dichten

"Het zou veel te makkelijk zijn om te denken dat wij net als de laatste drie jaar de beste zijn. Komend seizoen zijn er nieuwe regels. Het kan Ferrari zijn dat domineert, maar ook Red Bull. We zullen zien", aldus Hamilton woensdag tegen de BBC.

Mercedes wist in de laatste drie seizoenen de wereldtitel te pakken. Twee keer was Hamilton de beste, vorig jaar kroonde Nico Rosberg zich tot wereldkampioen.

Volgens Hamilton is het vanaf volgend seizoen echter geen vanzelfsprekenheid dat Mercedes opnieuw een wereldkampioen zal afleveren. "Ik denk dat Red Bull nog weleens kan verrassen. Ze komen altijd met een geweldige auto. Komend seizoen zijn er natuurlijk nieuwe regels, dus ik ben benieuwd hoe ze daarop gaan inspelen."

Hamilton denkt dat het niveau komend seizoen heel dicht bij elkaar ligt. "Ik hoop op een spannende strijd kunnen tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull. Dat is in ieder geval wel wat de fans verdienen."

​Bottas

Hamilton kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe teamgenoot, Valtteri Bottas. De Fin vervangt Rosberg, die een dag na het behalen van zijn wereldtitel besloot om een punt te zetten achter zijn loopbaan.

"Het zal wel apart aanvoelen dat ik geen team meer vorm met Rosberg", erkent Hamilton. "Maar het maakt me uiteindelijk niet echt uit wie er tegenover me staat. Bottas lijkt me een heel aardige jongen en ik kijk er naar uit om tegen hem te racen."

Mercedes presenteert donderdag zijn nieuwe auto. Bottas zal volgende week bij de eerste testdagen in Barcelona voor het eerst in zijn nieuwe bolide rijden. De eerste Grand Prix staat op 26 maart in Australië op het programma.