Force India wil met nieuwe VJM10 top drie Formule 1 binnendringen

"Als we geen grote dromen hadden gehad, dan waren we vorig jaar niet vierde geworden bij de constructeurs", aldus teambaas Vijay Mallya. "We durven altijd te dromen en dus is het voor dit jaar ons doel om in de top drie te komen."

Force India, dat in 2008 debuteerde in de Formule 1, heeft in 2017 voor het negende jaar op rij de beschikking over Mercedes-motoren.

De renstal van Mallya rijdt in 2017 met het coureursduo Sergio Perez en Esteban Ocon. De Mexicaan Perez (27) begint aan zijn vierde seizoen bij Force India, terwijl de Fransman Ocon (20) de vervanger is van de naar Renault vertrokken Nico Hülkenberg.

Force India kende in 2016 zijn beste seizoen ooit in de Formule 1 met een vierde plek in het WK voor constructeurs, achter de topteams Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. Perez eindigde bij de coureurs als zevende, terwijl Hülkenberg negende werd.

Puzzel

De VJM10 heeft een vrij opmerkelijke neus, met twee sleuven in de voorkant. Dit lijkt een andere variant van de gaten in de neus van de vorige auto van Force India. Ter hoogte van de voorwielen zit een soort 'knikje' in de neus. Dat is iets wat veel auto's in 2012 ook hadden, maar sindsdien weinig meer voorkwam.

Achter de voorwielen zitten vrij grote 'bargeboards'. Deze luchtgeleiders moeten de rijwind om de auto heen leiden. Boven het hoofd van de coureur zit een luchtinlaat die veel overeenkomsten vertoont met die van Mercedes van vorig jaar.

Achter de luchtinlaat zit een vrije grote 'sharkfin'. Deze was gemeengoed tot 2011 en zorgt ervoor dat de rijwind tot bedaren wordt gebracht voor deze bij de achtervleugel aankomt. Deze grotere variant van de vin keert dit jaar terug op meer auto's, bijvoorbeeld bij Williams en Sauber.

"Ongeveer 95 procent van deze auto is volledig nieuw", zegt technisch directeur Andrew Green van Force India. "We moesten praktisch vanaf nul beginnen, het was een puzzel die we in elkaar moesten zetten."

Verstappen

Force India is na Williams, Sauber en Renault het vierde team dat zijn nieuwe bolide toont. Donderdag is het de beurt aan wereldkampioen Mercedes. Red Bull van Max Verstappen presenteert zijn nieuwe auto zondag.

Vanaf volgende week maandag staan de eerste vier testdagen op het Circuit de Catalunya gepland. De eerste race van het nieuwe seizoen is op zondag 26 maart in Australië.