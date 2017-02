Bottas verwacht strenge regels over samenwerking met Hamilton

"Ik weet zeker dat de regels nogal strikt zullen zijn over wat we wel en niet kunnen doen", aldus Bottas, die deze winter de overstap maakte van Williams naar Mercedes, woensdag tegen Autosport.com.

De 27-jarige Fin is bij de dominante Duitse renstal de vervanger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg, die de afgelopen drie seizoenen vaak aanvaringen had met Hamilton, buiten maar vooral op het circuit.

Zo vlogen de teamgenoten vorig jaar bij de Grand Prix van Spanje al in de eerste ronde de grindbak in na een botsing tussen de twee. De teamleiding van Mercedes liet de laatste jaren vaak weten dat het flink baalde van dit soort incidenten.

"Lewis en Nico hadden een flink gevecht met elkaar", weet Bottas. "Het team heeft heel veel geleerd over hoe het om moet gaan met dit soort situaties."

Egoïstisch

De nummer acht van de WK-stand van vorig jaar geeft toe dat hij zal moeten wennen aan het feit dat hij met een teamgenoot zal moeten vechten om de wereldtitel.

"Het is lastig om een teamspeler te zijn en tegelijkertijd altijd jezelf op het eerste plan te zetten. Het is een nieuwe situatie voor mij. Ik denk dat het voor mij het beste is als ik gewoon doorga met wat ik altijd gedaan heb, dus alles doen voor het team."

"Maar tegelijkertijd heb ik ook mijn eigen doelen en in de Formule 1 moet je egoïstisch zijn als je wilt winnen. Maar normaal gesproken kan ik het goed vinden met iedereen en ik geloof absoluut dat ik op het scherp van de snede maar wel eerlijk kan racen met Lewis."

Mercedes, dat de laatste drie jaar met afstand de beste was in het WK voor constructeurs, presenteert zijn nieuwe auto donderdag. Bottas zal volgende week bij de eerste testdagen in Barcelona voor het eerst in zijn nieuwe bolide rijden. De eerste Grand Prix is op 26 maart in Australië.