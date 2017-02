Renault verwacht met Prost en nieuwe auto vijfde Formule 1-team te worden

Vorig seizoen werd de Franse renstal nog negende in de strijd om de titel bij de constructeurs."We hebben een sterk team en zijn sterker uit de winter gekomen dan vorig jaar. Daarom moeten we nu het vijfde team kunnen worden", zei teambaas Jerome Stoll bij de presentatie in de Engelse hoofdstad.

Het team van Renault wordt in 2017 gevormd door de Engelsman Jolyon Palmer en Duitser Nico Hülkenberg. De 26-jarige Palmer eindigde vorig jaar namens Renault als achttiende in de WK-stand met maar één punt. De drie jaar oudere Hülkenberg reed nog voor Force India veroverde 72 punten en werd daarmee negende.

Hülkenberg is bij Renault de opvolger van de Deen Kevin Magnussen, die naar Haas vertrok. Dat Renault ook Prost heeft vastgelegd als adviseur kwam dinsdag als een verrassing.

Prijzen

De 61-jarige Fransman werd in 1985, 1986, 1989 en 1993 wereldkampioen en nam na zijn laatste titel afscheid als coureur.

Hij is blij dat hij nu verbonden is aan de renstal waarvoor hij als coureur van 1981 tot en met 1983 ook al in dienst was. "Op langere termijn moet Renault kunnen mengen in de strijd om de prijzen", zei Prost. Bob Bell, technische baas van Renault, vertelde het team door de nieuwe wagen dit jaar al ongeveer 3,5 tot 4 seconden per ronde sneller zal zijn.