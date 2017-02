Teambaas Horner vindt nieuwe Red Bull-auto de mooiste ooit

"Dit is de mooiste auto die wij ooit ontwikkeld hebben. Het ziet er agressief en heel snel uit. Er is een gezegde dat als een auto goed oogt, dat hij ook snel is. Ik kan zeggen dat de auto heel goed oogt", zegt Horner maandag op de website van Red Bull.

Zondag presenteert Red Bull de RB13 waar Max Verstappen en Daniel Ricciardo komend jaar in zullen rijden. Volgens de 43-jarige Brit Horner breekt er een spannende periode aan voor de Oostenrijkse renstal, omdat er voor het nieuwe seizoen een flink aantal nieuwe regels zijn doorgevoerd. De wagens hebben onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden.

"Een nieuwe auto en nieuwe reglementen, het wordt dus een spannende periode tot aan de eerste race in Melbourne'', zegt Horner. "Hebben we niets gemist in het ontwerp? Zijn we snel genoeg? Mercedes is het te kloppen team. Zij waren de afgelopen drie jaar wereldkampioen en hebben de lat hoog gelegd. Wij willen Mercedes uitdagen.''

Ontwikkeling

Voor Verstappen wordt dit seizoen het eerste jaar bij Red Bull dat hij vanaf de voorbereiding meemaakt. Horner verwacht een goed jaar voor de jongste Grand Prix-winnaar ooit. "De ontwikkeling van Max is mooi om te zien. Je ziet dat hij groeit in ervaring en vertrouwen en is hij nog altijd maar negentien jaar",

Met Ricciardo naast Verstappen heeft Horner dit seizoen hoge verwachtingen voor het nieuwe seizoen. "We hebben het beste duo van alle teams. Twee echte racers die als geen ander de kunst van het inhalen verstaan. De dynamiek tussen die twee is geweldig, ze zullen elkaar enorm pushen. Dat is voor het team alleen maar goed."

Volgende week maandag beginnen de testdagen in Barcelona, waar Red Bull met alle andere teams voor het eerst met de nieuwe auto's zullen rijden.

Tot en met 10 maart wordt er getest op het Circuit de Catalunya, waarna het Formule 1-circus afreist naar Australië. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 26 maart in Melbourne.