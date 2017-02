Sauber presenteert 'jubileumauto' voor nieuw Formule 1-seizoen

De Sauber C36-Ferrari heeft gouden in plaats van gele afwerkingen omdat Sauber begint aan zijn 25e jaar in de Formule 1. De auto van de Zwitserse renstal is verder net als vorig jaar overwegend blauw met wit.

Er wordt door Formule 1-volgers reikhalzend uitgekeken naar de presentaties van de nieuwe auto's, omdat er voor het nieuwe seizoen een flink aantal nieuwe regels zijn doorgevoerd. De wagens hebben onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden.

Volgens Sauber moest de nieuwe auto door de nieuwe technische regels vanaf nul worden ontworpen. "Niet één onderdeel kon worden overgenomen van zijn voorganger, de C35", meldt het team.

Luchtinlaat

De neus vertoont nog wel veel vergelijkingen met de auto van vorig jaar. Wat verder opvalt is de gespitste luchtinlaat boven het hoofd van de coureur, een oplossing die we eerder zagen bij Mercedes in 2010 en Lotus in 2011.

Ook zijn de sidepots aan de zijkant van de C36 slanker en langgerekter dan bij de auto van vorig jaar.

Achter de luchtinlaat zit een grote vin (ook wel de 'sharkfin' genoemd). Dat was gemeengoed tot 2011 en zorgt ervoor dat de rijwind tot bedaren wordt gebracht voor deze bij de achtervleugel aankomt. Het is de verwachting dat op meer auto's een grotere variant van deze vin terugkeert.

Sauber rijdt in 2017 met de Zweed Marcus Ericsson en de Duitser Pascal Wehrlein. De 26-jarige Ericsson begint aan zijn derde seizoen bij Sauber. Vorig jaar wist hij geen enkel punt te scoren. De vier jaar jongere Wehrlein, die de Braziliaan Felipe Nasr vervangt, debuteerde vorig jaar bij Manor in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen

Williams deelde eind vorige week al wat beelden van zijn nieuwe auto, maar het Britse team gaf nog niet alles prijs voor de officiële presentatie van komende zaterdag. Sauber zal zijn nieuwe auto vrijdag in Barcelona presenteren aan het publiek.

Red Bull Racing van Max Verstappen zal zondag zijn wagen voor het eerst tonen. Een dag later beginnen de testdagen in Barcelona, waar de teams voor het eerst met de nieuwe auto's zullen rijden.

Wehrlein mist de eerste testdagen in Barcelona, omdat hij nog steeds last heeft van de rugblessure die hij eind vorige maand opliep.

Het seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.