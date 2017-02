Sauber-coureur Wehrlein mist eerste wintertests door rugblessure

De 22-jarige Wehrlein laat via Twitter weten dat hij op advies van zijn dokter enige tijd rust moet houden in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Vorige maand sloeg de jonge Formule 1-coureur met zijn bolide over de kop bij het evenement Race of the Champions in Miami.

"Ik moet de eerste wintertests aan me voorbij laten gaan door medisch advies over mijn rugblessure. Ik vind het vervelend voor het team, maar ik kom sterker terug", aldus Wehrlein.

De jonge coureur debuteerde afgelopen seizoen namens Manor in de Formule 1. Hij eindigde als negentiende in de WK-stand. Onlangs maakte Wehrlein, die ook in verband werd gebracht met Mercedes, de overstap naar Sauber.

Bij het Zwitserse team vormt hij een duo met de Zweed Marcus Ericsson.

27 februari

In de aanloop naar het nieuwe jaar in de Formule 1 testen de coureurs twee weken lang op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Op maandag 27 februari staat de eerste testdag op het programma.

De eerste week duurt tot en met donderdag 2 maart. Vervolgens wordt er van 7 tot en met 10 maart opnieuw getest in Spanje.

De eerste Grand Prix van het seizoen staat op zondag 26 maart op het programma in het Australische Melbourne.