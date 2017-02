Verstappen onder de indruk van snelheid in bochten van nieuwe Red Bull

"De snelheid in de bochten is nogal indrukwekkend", zegt Verstappen donderdag in een interview op de site van Red Bull over de auto die op 26 februari zal worden gepresenteerd.

"De simulator van Red Bull is zeer professioneel. Je mist alleen de G-krachten, verder is het een zeer goede test. Maar natuurlijk wil ik de auto het liefst in het echt ervaren en gelukkig duurt dat niet lang meer. Ik kan niet wachten om weer te beginnen."

Op maandag 27 februari beginnen de testdagen in Barcelona, waar de teams voor het eerst met de nieuwe auto's zullen rijden. Tot en met 10 maart wordt er getest op het Circuit de Catalunya, waarna het Formule 1-circus afreist naar Australiƫ. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 26 maart in Melbourne.

"Die testen zijn zeer belangrijk, voor het team en voor de coureurs", aldus Verstappen. "Je hebt niet zoveel dagen voor de eerste race, dus je moet je snel comfortabel voelen in de auto."

Nieuwe regels

De testen zijn dit jaar misschien nog wel belangrijker dan in voorgaande jaren, omdat er een flink aantal nieuwe regels zijn in de Formule 1 dit seizoen. De auto's hebben onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden.

"Het wordt zeer interessant", kijkt Verstappen vooruit. "Op sommige circuits zullen we misschien wel drie seconden per ronden sneller gaan, dat is heel veel. De auto wordt natuurlijk wat zwaarder, maar ik denk niet dat dat een groot probleem zal zijn."

De Limburger heeft zijn voorbereiding op het seizoen wat moeten aanpassen, omdat de nieuwe auto's fysiek meer zullen vergen van de coureurs.

"Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan als vorig jaar, maar dan langer en meer, bijvoorbeeld wat zwaardere gewichten. Het is absoluut een uitdaging voor ons, maar dat is een onderdeel van ons werk."

Doelstelling

Verstappen is bezig aan zijn eerste voorbereiding in dienst van Red Bull. Vorig seizoen begon hij het jaar bij Toro Rosso. "Dit is absoluut een betere voorbereiding dan tijdens het seizoen moeten wennen aan een nieuw team."

De Nederlander wil nog geen concrete doelstelling bekendmaken voor het komende Formule 1-seizoen. "Ik wil eerst kijken hoe goed de auto is. Daarna kan ik mijn doelen formuleren."