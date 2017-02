Red Bull Racing onthult nieuwe auto Verstappen op 26 februari

De RB13, zoals de renstal de nieuwe bolide noemt, wordt op dezelfde dag gepresenteerd als die van satellietteam Toro Rosso. Red Bull heeft geen locatie bekendgemaakt, maar naar verwachting vindt de presentatie plaats op het Circuit de Catalunya.

Vanaf 20 februari maken de teams bekend hoe hun nieuwe auto eruit komt te zien. Sauber bijt het spits maandag af, waarna elke dag een nieuwe auto onthuld wordt door achtereenvolgens Renault, Force India, Mercedes, Ferrari en McLaren. Haas F1 en Williams hebben nog niet laten weten wanneer de presentatie op het programma staat.

Op maandag 27 februari beginnen de testdagen in Barcelona, waar de teams voor het eerst met de nieuwe auto's zullen rijden. Tot en met 10 maart wordt er getest op het Circuit de Catalunya, waarna het Formule 1-circus afreist naar Australië. De eerste Grand Prix van het seizoen is op 26 maart in Melbourne.

Nieuwe regels

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat in het teken van de nieuwe regels voor de auto's. In 2017 hebben de bolides onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden. Het is de bedoeling dat de wagens per ronde een aantal seconden sneller zijn dan in voorgaande jaren.

De voorbereiding wordt voor Max Verstappen zijn eerste in dienst van Red Bull. De twee voorbije seizoenen startte de jongste Formule 1-winnaar ooit het seizoen bij Toro Rosso. Voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wordt dit het vierde jaar bij het Oostenrijkse team.