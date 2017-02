Verstappen krijgt bij Grand Prix van Spanje verbeterde motor

"Wij verwachten met de verbeterde versie dat we op het niveau van Ferrari zullen zitten, tenzij dat team een hele grote sprong maakt", vertelt Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen het Duitse Motorsport-Magazine.

Dit jaar introduceert Renault een compleet nieuwe verbrandingsmotor, waardoor het gat met Mercedes nog verder verkleind zou moeten worden. Met een vernieuwde motor wordt de efficiëntie en de prestatie van de motor verbeterd. In Spanje komt er een tweede versie van de motor, waarmee Renault hoopt dat de drie teams met een motor van de Franse fabrikant nog een paar tienden per ronde sneller zullen zijn.

"De motor kan zich na de upgrade nog niet meten met Mercedes", vervolgt Marko. "Dat is nog iets te hoog gegrepen, maar het gat zal niet meer zo groot zijn dat we kansloos zijn voor de wereldtitel. De voortekenen zijn veelbelovend."

Monaco

Vorig jaar kwam Renault bij de Grand Prix van Monaco met een verbeterde motor. Het bleek voor Red Bull een goede upgrade, want Daniël Ricciardo veroverde direct pole position bij de kwalificatie. In de race eindigde de Australiër als tweede.

Een snellere motor betekent ook dat Red Bull de auto sneller kan maken. "We kunnen dezelfde vleugelinstellingen hanteren als Mercedes, waardoor wij niet meer drie of vier extra vleugels nodig hebben om op de rechte stukken niet te veel snelheid te verliezen", aldus Marko.

Mercedes maakt bij de kwalificaties gebruik van een kwalificiatiemodus, waardoor de renstal kan beschikken over extra pk's op de zaterdag. "Het is nog niet duidelijk of wij dat ook zullen krijgen", zegt Marko. "Maar ik geloof ook niet dat we op dat vlak in de buurt van Mercedes zullen komen."

Verstappen hoopt met een vernieuwde motor zijn overwinning op het Circuit de Catalunya te kunnen prolongeren. Vorig jaar werd de destijds 18-jarige coureur de jongste Formule 1-winnaar ooit in Spanje.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië. Ook de races in China, Bahrein en Rusland zijn nog voor de motorupdate van Renault.