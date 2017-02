Wehrlein mist mogelijk testdagen Formule 1 door nekblessure

Wehrlein (22) sloeg ruim twee weken geleden met zijn bolide over de kop bij het evenement Race of the Champions in Miami. De eerste diagnose luidde dat de Duitser voorlopig rust moest houden.

Inmiddels blijkt dat hij eind deze maand mogelijk nog steeds niet hersteld is. Eind volgende week ondergaat Wehrlein een medische test om te bekijken of hij fit genoeg is om weer te racen.

De testdagen voor het nieuwe seizoen zijn van 27 februari tot 2 maart op het circuit van Barcelona.

Speculatie

Volgens Sauber, dat de jonge Duitser na het vorige seizoen overnam van het failliete Manor, zijn berichten over Wehrleins mogelijke afwezigheid "speculatie" en moeten de medische testen worden afgewacht.

Wehrlein was lange tijd in beeld om de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg op te volgen bij het team van Mercedes, dat uiteindelijk voor de meer ervaren Valtteri Bottas van Williams koos.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.