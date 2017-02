Oud-FIA-voorzitter Mosley bezorgd over nieuwe Formule 1-regels

De 76-jarige Brit, die tussen 1993 en 2009 aan het hoofd stond van de FIA, vreest dat de vernieuwde regelgeving gevolgen heeft voor de veiligheid van de coureurs.

In 2017 hebben de auto's onder meer bredere vleugels, een grotere vloer en bredere banden met als doel om per ronde een aantal seconden sneller te zijn dan in voorgaande jaren.

"In mijn ogen kan het wel eens de verkeerde kant op gaan op het gebied van veiligheid. Als ik het voor het zeggen had, zou ik kiezen voor minder aerodynamica en meer mechanische grip", zegt Mosley tegen Motorsport.com.

"Het sneller maken van de auto's is dubieus, want in de voorgaande veertig of vijftig jaar voerde de FIA steeds regels in om ze juist langzamer of veiliger te maken. Hoe meer snelheid, hoe gevaarlijker."

Carey

Mosley hoopt de nieuwe Formule 1-eigenaar Chase Carey en Liberty Media, het bedrijf dat de sport onlangs overnam, zich niet laten beĆÆnvloeden door druk bij het eventueel wijzigen van regels en logisch blijven nadenken.

"Als iets succesvol is, wil dat niet zeggen dat het niet nog beter kan. Misschien is Liberty briljant en doen ze alles weldoordacht. Maar het kan ook ingewikkelder zijn dan ze hadden gedacht."

Wat dat betreft heeft Mosley alle vertrouwen in Ross Brawn, de oud-teambaas die onlangs werd aangesteld als directeur motorsport binnen de Formule 1. De Brit is volgens zijn landgenoot de juiste man op de juiste plaats.

"Hij kent de sport door en door en weet wat er nodig is. Hij is ontzettend slim", aldus Mosley. "Hij zal een enorme aanvulling zijn."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australiƫ.