Ricciardo verwacht dat Red Bull het Mercedes lastig gaat maken

"Als ik de geluiden hoor over de nieuwe auto, dan zou ik best een gokje op ons willen wagen", zegt de 27-jarige Australiër op de website van de Formule 1.

"Ik denk dat we Mercedes kunnen uitdagen. Als we ons op dezelfde manier kunnen verbeteren als vorig jaar, dan gaat Mercedes het zeker niet gemakkelijk krijgen, geloof me maar."

Door reglementswijzigingen gaan de auto's in de Formule 1 komend seizoen met bredere banden en vleugels rijden. Daardoor zal de snelheid met name in de bochten een stuk hoger komen te liggen.

Mercedes was de afgelopen drie jaar superieur in de koningsklasse van de autosport en won 51 van de 59 Grands Prix. Wereldkampioen Nico Rosberg beëindigde zijn carrière, waardoor Lewis Hamilton komend seizoen samen met Valtteri Bottas de eer van de Duitse renstal hoog moet zien te houden.

Kampioenswagen

Volgens Mercedes-adviseur Niki Lauda zouden vrijwel alle Formule 1-coureurs zich aangeboden hebben bij het team, ook Ricciardo en Verstappen.

"Het was een aanlokkelijk idee om te voelen hoe die auto werkt", houdt Ricciardo zich op de vlakte. "Maar 2017 biedt nieuwe kansen en ik hoop dat onze auto de kampioenswagen wordt. Ik zit nu op de best mogelijke plek: bij Red Bull."

"Ik denk echt dat we bij Red Bull nu de beste coureurs hebben. Ik zou niet weten wie na ons de beste line-up heeft, maar dat maakt me ook niets uit, haha."

De Australiër bereidt zich in Los Angeles voor op het nieuwe seizoen. Vanwege de snellere bolides is de fysieke gesteldheid van de coureurs belangrijker dan ooit tevoren.

"Januari is altijd een intensieve periode. Dit jaar train ik nog harder en hoef ik minder op mijn spiermassa te letten dan voorheen. Ik doe aan wielrennen, krachttraining, boksen en nog veel meer."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.