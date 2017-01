Mercedes-baas Wolff is bang dat nieuwe eigenaar Formule 1 als 'beta-test' ziet

Die angst spreekt de teambaas van Mercedes uit op de website van het team. Liberty Media nam vorige week de Formule 1 defintief over en heeft grote plannen met de sport. Na veertig jaar werd Bernie Ecclestone uit zijn functie als Formule 1-baas gezet.

Wolff roept de nieuwe eigenaar op om voorzichtig te zijn. "Ik denk dat we moeten erkennen dat de Formule 1 een technische sport is, daardoor zullen er altijd verschillen zijn tussen de goede en de mindere teams."

"Sommige mensen zullen daar een hekel aan hebben en andere houden ervan", stelt de baas van het team dat de afgelopen drie jaar de wereldtitel opeiste. "Dat is oké. Maar één ding is zeker, we moeten geen beta-test van de sport maken."

"We moeten onze trouwe fans niet verliezen en het veranderen van de bestaande regels zorgvuldig overwegen. We moeten kijken wat in andere takken van sport en entertainment werkt en de goede dingen combineren met de sterke punten van onze eigen sport."

Dominantie

De Duiste renstal domineerde de afgelopen drie jaar en won 51 van de 59 races. Wolff vindt dat het ondanks die voorspelbaarheid niet nodig is om de Formule 1 compleet op de schop te gooien.

"De andere teams hebben het afgelopen jaar ook goed gespresteerd. De toeschouwersaantallen hebben zich positief ontwikkeld. Aan het einde van het seizoen hebben we kijkcijfersrecords gebroken op televisie."

Grote plannen

Liberty Media heeft grote plannen met de Formule 1, vooral op commercieel gebied. Een van de eerste acties van de nieuwe Formule 1-directeur Chase Carey is om Sean Bratches van ESPN aan te stellen als directeur commerciële zaken. Hij krijgt een belangrijke rol in de uitvoering van de plannen van Liberty Media.

"Als je kijkt naar de carrière van Chase Carey en zijn collega's, dan zegt dat genoeg", vindt Wolff. "Ze zijn experts in tv-rechten en Amerikaanse sporten en ze hebben experts ingehuurd die een witte vlek in de Formule 1 kunnen invullen."

"Onze sport is niet kapot. Er zijn zeker dingen die beter kunnen, zoals onze digitale omgeving en sociale media. Die zaken moeten we eerst goed zien te begrijpen."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.