Brawn zegt Formule 1 vooral beter te willen maken voor de fans

"Het is fantastisch om terug te keren in de wereld van de Formule 1", zegt de 62-jarige Brit in een verklaring. "Ik heb de laatste maanden gesprekken gevoerd met Liberty Media en kijk ernaar uit om met voorzitter Chase Carey en de rest van het team samen te werken."

Liberty Media werd vorige week in een miljardendeal eigenaar van de Formule 1. Maandag werd bekend dat Formule 1-baas Bernie Ecclestone na ruim veertig jaar uit zijn functie is gezet.

Carey neemt als nieuwe voorzitter de taken van Ecclestone over. Brawn gaat zich vooral richten op het verder uitbouwen van het merk Formule 1.

"We hebben een unieke mogelijkheid om samen met de teams en promotors aan een betere Formule 1 te werken. Dat doen we vooral voor de fans."

Magic Touch

Brawn was jarenlang de rechterhand van teambaas Jean Todt bij Ferrari, waar hij als technisch brein gold. Later zette hij zijn eigen team Brawn GP op, dat met Jenson Button de wereldtitel pakte.

"Ik ben erg gelukkig dat we Ross weer welkom kunnen heten binnen de Formule 1", zegt Carey. "In zijn veertig jaar in deze sport heeft hij zijn magic touch gehad bij elk team waar hij heeft gewerkt."

"Zijn technische kennis, ervaring en relaties zijn ongeëvenaard. Ik heb nu al veel profijt gehad door zijn advies en expertise."

Bratsches

Sean Bratches werd maandag aangesteld als directeur commerciële zaken binnen de Formule 1. De Amerikaan werkte voorheen in een soortgelijke functie bij sportzender ESPN.

"Sean was de drijvende kracht achter de opbouw van ESPN als een van de grootste mediabedrijven ter wereld", zegt Carey. "Zijn expertise en ervaring op het gebied van sales, marekting, digitale media en distrubutie zullen van onschatbare waarde zijn bij de groei van de Formule 1.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.