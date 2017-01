Manor heeft half miljoen nodig om seizoen te kunnen beginnen

Het staartteam staat sinds enkele weken onder curatele. Met een financiële injectie kunnen de salarissen van de werknemers worden betaald en kunnen de wagens van het team geprepareerd worden voor de testsessies die in februari op het programma staan.

Gesprekken met nieuwe investeerders zijn nog altijd gaande, meldt bewindvoerder FRP Advisory. "Alle gesprekspartners weten alleen dat er veel geld nodig is om het team tijdig te prepareren voor de tests. Op dit moment kunnen we daar niet meer over kwijt."

De bewindvoerder betaalt nog tot het eind van de maand de salarissen van alle werknemers, maar als er niets verandert worden zij daarna boventallig verklaard.

Manor kwam aan het eind van het vorige seizoen voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd in de financiële problemen. De equipe liep miljoenen aan prijzengeld mis, nadat concurrent Sauber de renstal in de voorlaatste race in Brazilië in de WK-stand passeerde.

Manor heeft voor het komende seizoen ook nog geen coureurs vastgelegd. De twee rijders die het afgelopen seizoen afmaakten, hebben al bij andere teams getekend. Pascal Wehrlein gaat bij Sauber aan de slag, terwijl Esteban Ocon de overstap naar Force India heeft gemaakt.