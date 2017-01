FIA geeft toestemming voor overname Formule 1 door Liberty Media

In september vorig jaar werd bekend dat het bedrijf van miljardair John Malone de sport wilde overnemen. Liberty Media betaalt acht miljard dollar (circa 7,55 miljard euro) voor de aandelen van grootaandeelhouder CVC Capital.

De naam van het bedrijfstak van Liberty Media die de Formule 1 gaat beheren krijgt de naam 'Formula 1 Group', zo werd dinsdag besloten.

Voor het einde van het eerste kwartaal dit jaar hoopt het bedrijf de overname definitief af te ronden.

De uitzendrechten komen volledig in handen van het bedrijf. In Nederland wordt de Formule 1 uitgezonden door Ziggo Sport. Liberty Global is een zusterbedrijf van Liberty Media en eigenaar van Ziggo.

Plannen

De Formula One Group zou grote plannen hebben om de sport verder te commercialiseren. Het bedrijf wil van Grands Prix 'Super Bowl-achtige' evenementen maken.

Er zijn ideeën over het uitsmeren van een Grand Prix-weekend over de hele week. Nu zijn er op vrijdag en zaterdag vrije trainingen, volgt er op zaterdag de kwalificatie en is op zondag de race.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de race in Australië.