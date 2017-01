'Snelheid in bochten 40 km per uur hoger met nieuwe Formule 1-auto's'

Vanaf komend seizoen rijden de wagens met bredere banden, een bredere neus en een grotere vleugel. Dat moet ervoor zorgen dat de rondetijden liefst vijf seconden sneller worden dan in 2015, volgens berekeningen van de FIA.

"Wij hebben elk team gevraagd om data te leveren van de simulaties die zij hebben gedaan met hun nieuwe auto's", legt Laurent Mekies van de FIA uit in gesprek met Motorsport.com. "Die data hebben we vervolgens gebruikt in onze eigen simulatiesoftware."

Na alle races voor 2017 nagebootst te hebben, kwam de FIA tot de conclusie dat de snelheid in de bochten veel hoger ligt. "Tot wel 40 kilometer per uur in de snelle bochten", voorspelt Mekies.

Veiligheidsmaatregelen

Vanwege die hogere snelheden zullen alle circuits extra maatregelen moeten treffen om de veiligheid van de coureurs en baanmedewerkers te kunnen waarborgen. "Iedereen krijgt daarvoor van ons een verzoek. Dat proces is nog gaande, we doen dat op basis van de Grand Prix-kalender."

"Daardoor hebben we nog niet alle circuits het verzoek ontvangen, maar dat gebeurt nog wel", verzekert Mekies, plaatsvervangend wedstrijdleider van de FIA. "In Melbourne is alles in elk geval al in orde."

Op 26 maart wordt de eerste Grand Prix van 2017 verreden in Australië.