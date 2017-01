Max Verstappen wordt volgens vader Jos 'afgepeigerd in sportschool'

"Max wordt ontzettend hard afgepeigerd in de sportschool", zei Jos Verstappen maandagavond in het programma Peptalk van Ziggo Sport. "Hij ligt 's avonds total loss op de bank."

Door de nieuwe regels hebben de Formule 1-wagens komend seizoen bredere banden en vleugels. Daardoor zijn de bolides enkele seconden per ronde sneller dan vorig jaar, maar krijgen de coureurs ook te maken te maken met meer g-krachten op hun lichaam.

Meer fysieke training is daarom vereist en dus werkte Max Verstappen in zijn woonplaats Monte Carlo de afgelopen twee weken dagelijks met een persoonlijke trainer in de sportschool. "Max is volop bezig en hij is heel enthousiast", vertelde Jos Verstappen.

Mercedes

Mede door de nieuwe regelgeving hoopt Red Bull dat het komend seizoen kan wedijveren met Mercedes, dat de afgelopen drie jaar oppermachtig was in de Formule 1. De Duitse renstal stelde maandag Valtteri Bottas aan als opvolger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. De Fin komt over van Williams.

Het nieuwe seizoen begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.