Red Bull-baas Mateschitz verwacht gat met Mercedes te dichten in 2017

"Ik reken erop dat we in 2017 motorisch zo sterk zullen zijn, dat we dichter in de buurt van Mercedes zullen komen", zegt Mateschitz maandag tegen het Zwitserse Speedweek.

Met motorleverancier Renault eindigde Red Bull vorig seizoen achter Mercedes als tweede in de strijd om de constructeurstitel (765 om 468 punten). De 72-jarige Mateschitz, die in 2005 met zijn energiedrankbedrijf met een eigen team in de Formule 1 stapte, verwacht dat het gat in 2017 een stuk kleiner zal zijn.

"Halverwege het seizoen willen we volledig competitief zijn", aldus de Oostenrijkse miljardair. "Dat betekent dat we dan Mercedes willen aanvallen en voor overwinningen willen gaan."

"Wat betreft het chassis zullen wij ongetwijfeld weer de beste zijn, hoewel Ferrari een vraagteken is. Maar wij hebben met Daniel Ricciardo en Verstappen als coureursduo duidelijk een streepje voor."

Verwachtingen

Onlangs temperde Renault nog de verwachtingen rond de nieuwe motor voor 2017. Volgens sportief directeur Cyril Abiteboul ligt de nadruk bij het ontwerpen op de betrouwbaarheid en niet op de prestaties.

Het komende Formule 1-seizoen start op 26 maart met de Grand Prix van Australië. Max Verstappen, vorig jaar overgekomen van Torro Roso, rijdt zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull.