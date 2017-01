Verstappen met twee manoeuvres in finale verkiezing beste inhaalactie

In de halve finales kwam Verstappen vrijdag twee keer als winnaar uit de bus, waardoor hij met twee inhaalacties in de finale van de verkiezing staat.

De coureur van Red Bull Racing was in de eerste halve finale genomineerd voor zijn manoeuvre op Nico Rosberg in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij hield in de stemming Kevin Magnussen achter zich, die genomineerd was voor een inhaalactie op Renault-collega Jolyon Palmer in de Verenigde Staten.

In de andere halve eindstrijd was Verstappen wederom genomineerd voor een manoeuvre op wereldkampioen Rosberg. Zijn onnavolgbare actie in de regenrace van Brazilië kreeg meer stemmen dan het moment waarop Felipe Nasr (Sauber) door Ferrari-coureur Kimi Raikkonen werd ingehaald in Maleisië.

De Formule 1-fans kunnen via Facebook en Twitter stemmen op hun favoriete Verstappen-moment in de finale. De inhaalactie met de meeste stemmen wordt later bekendgemaakt.

Sportman van het Jaar

De 19-jarige Verstappen viel onlangs al meerdere keren in de prijzen. Op het Sportgala in Amsterdam troefde hij zeiler Dorian van Rijsselberghe, openwaterzwemmer Ferry Weertman, wielrenner Tom Dumoulin en schaatser Sven Kramer af als Sportman van het Jaar.

Eerder werd hij op het gala van de internationale automobielfederatie FIA voor het tweede jaar op rij verkozen tot persoonlijkheid van het jaar en ontving hij voor de derde keer op rij de prijs voor actie van het jaar.

Zijn award voor actie van het jaar kreeg hij voor de inhaalactie op Rosberg in de Grand Prix van Brazilië. Bandenleverancier Pirelli maakte onlangs bekend dat Verstappen afgelopen seizoen de meeste inhaalacties uitvoerde.