Teambaas Vasseur vertrekt per direct bij Renault F1

Hij werkte aanvankelijk samen met Cyril Abiteboul, maar die kreeg een half jaar geleden een rol in de fabriek van het team. Vanaf dat moment had Vasseur alleen de leiding.

"Na het eerste jaar waarin hij druk is geweest met het verbeteren van het Formule 1-team, hebben Renault en Vasseur in goed overleg besloten om te stoppen", meldt het team woensdag in een verklaring.

"Beide partijen verwachten in de toekomst hun goede werkrelatie voort te kunnen zetten in een nieuwe vorm."

Abiteboul en Jérôme Stoll - de directeur van sportafdeling van het Franse automerk - nemen de taken van Vasseur voorlopig over. Bij de teampresentatie op 21 februari wil het team duidelijkheid geven over de rolverdeling in het nieuwe seizoen.

WK-punten

Renault keerde in 2016 na enkele jaren afwezigheid terug in de Formule 1 met een eigen team door de renstal van Lotus over te nemen.

Renault F1 beleefde een teleurstellend jaar in de koningsklasse van de autosport. De coureurs Kevin Magnussen en Joylon Palmer veroverden slechts acht WK-punten en het team eindigde op de negende plek in het kampioenschap voor constructeurs.

Komend seizoen neemt Nico Hülkenberg de plek van Magnussen in bij Renault. De Duitser komt over van Force Inida.