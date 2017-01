Teambaas Horner vergelijkt 'verfrissende' Verstappen met labradorpuppy

"Max is heel erg goed, en hij is ontzettend enthousiast over alles. Hij is net een labradorpuppy die alles leuk en interessant vindt", zegt Horner tegen Motorsport.com.

"Hij voelt zich bevoorrecht om Formule 1-coureur te zijn", vertelt de 43-jarige Brit. "Of het nu om de historie van de Formule 1 gaat, om een juniorenrace of om kartwedstrijden: Max houdt overal van."

Als voorbeeld van de normale houding van Verstappen haalt Horner een anekdote na de Grand Prix van Canada aan. "Zijn businessclass-ticket op de terugvlucht uit Montreal was overboekt. Er was alleen nog maar een plaats beschikbaar in de economy class, naast het toilet."

"Anderen hadden daar een enorm drama van gemaakt, maar voor Max was het totaal geen probleem. Hij zei: 'Oké, als dat beschikbaar is, dan ga ik daar zitten'."

"Dat is zo verfrissend aan hem", zegt Horner over het gebrek aan sterallures. "Hij is gewoon enthousiast over het feit dat hij een Formule 1-coureur is."

Grote broer

Volgens Horner stelt Verstappen zich tegenover teamgenoot Daniel Ricciardo op als een goede collega. "Ricciardo en Verstappen hebben duidelijk respect voor elkaar, ze mogen elkaar. Ze wonen in hetzelfde gebouw in Monaco en Daniel is buiten het circuit een beetje als een grote broer voor Max."

"Maar als ze in de auto zitten, dan zijn ze allebei hongerig naar succes. Ze willen beiden winnen en zijn bereid om hard te racen tegen elkaar. Zolang het hard maar fair gebeurt, is dat prima voor het team", aldus Horner.

Op 26 maart staat de eerste Formule 1-race van het nieuwe seizoen op het programma op het circuit van Albert Park in Melbourne.