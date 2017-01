Mercedes bevestigt vertrek technisch directeur Lowe

Lowe wordt bij Williams de opvolger van Pat Symonds, meldt Sky Sports dinsdag. Symonds liet onlangs weten het team na drie jaar te verlaten.

Het vertrek van Lowe naar Williams zou verband kunnen houden met de overstap van Valtteri Bottas naar Mercedes. De Fin is de belangrijkste kandidaat om de opvolger te worden van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg.

Bottas heeft de afgelopen weken met het Duitse team gesproken om de tweede coureur te worden naast Lewis Hamilton. Het stoeltje bij Williams wordt mogelijk opgevuld door Felipe Massa, die juist afgelopen seizoen besloot om te stoppen met racen.

"Ik heb drie mooie en ontzettend succesvolle jaren gehad bij Mercedes, waar ik met een ongelooflijk team heb gewerkt", zegt Lowe in zijn afscheidswoordje op de website van de Duitse renstal. "Ik richt me nu op een nieuwe uitdaging en wens iedereen succes bij Mercedes."

Teambaas Toto Wolff is Lowe dankbaar. "Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in ons succes in de laatste drieënhalf jaar. Daarvoor willen we hem bedanken."

Promotie

Lowe begon zijn carrière in de Formule 1 in 1987 bij Williams. De nu 54-jarige Brit stapte in 1993 over naar McLaren.

In zijn twintig jaar bij McLaren maakte hij drie wereldkampioenschappen mee met het team. In 2011 werd hij gepromoveerd tot technisch directeur bij de Britse renstal. Twee jaar later stapte Lowe over naar Mercedes waar hij in elk jaar de constructeurstitel meemaakte.

James Allison wordt mogelijk de opvolger van Lowe bij Mercedes. Hij werkte tot halverwege vorig seizoen bij Ferrari, maar besloot wegens privéomstandigheden te stoppen als technisch directeur bij de Italiaanse renstal.